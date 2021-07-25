Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «залповых ливнях» в середине следующей недели

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье заявил, что в последнюю неделю июля в Москве ожидаются ливни, грозы и жаркая погода с температурой воздуха до плюс 30 градусов.
Евгений Тишковец отметил, что в понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" будет удерживать в столичном регионе солнечную и сухую погоду, в дневное время воздух будет прогреваться до плюс 27 и плюс 30 градусов соответственно.
В среду температура будет аналогичная, но приближение ложбины циклона "Дирк", который ранее привел к сильнейшим ливням в северной Европу, принесет в Москву мощные кучевые облака. В ночь на четверг в столице ожидаются "залповые ливни", порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, пройдут грозы с молниями.
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