Метеоролог Вильфанд предупредил о переменчивой температуре в Москве в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с журналистами в субботу, что в ближайшие дни погода в столице страны будет колебаться от умеренно-теплой до жаркой.
Роман Вильфанд отметил, что погода в Москве в ближайшие несколько дней будет "на любой вкус". В частности, в воскресенье столбики термометров в городе поднимутся до плюс 25 градусов. В понедельник воздух прогреется до плюс 27 градусов, а во вторник – до плюс 29 градусов.
Осадков в конце текущей и начале следующей недели в столице России не ожидается.
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