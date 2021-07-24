Синоптик Шувалов сообщил, что в День Военно-морского флота в Петербурге и Севастополе ожидается хорошая погода

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24 июля 2021, 14:51

pixabay.com

В День Военно-морского флота, 25 июля, в Санкт-Петербурге и Севастополе прогнозируется хорошая погода. Этой информацией поделился Александр Шувалов, являющийся руководителем прогностического центра “Метео”.

Он отметил, что в городе на Неве в воскресенье будет дуть свежий северо-западный, северный ветер. В Петербурге ожидается до 19-22 градусов тепла. Специалист подчеркнул, что на начало парада ВМФ в городе будет плюс 19 градусов, а на окончание - плюс 22.

По словам Шувалова, в Севастополе в этот день будет солнечная погода. В городе будет отмечаться весьма слабый северо-восточный, северный ветер. Воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. На начало парада - 25 градусов тепла, на момент окончания мероприятия - плюс 30, пишет RT.

Что касается Владивостока, то там будет жарко и душно. Синоптик подчеркнул, что в городе днем относительная влажность воздуха составит порядка 80%. Он добавил, что плюс 30 градусов будут ощущаться как 35.

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