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В Москве выявили минимальное количество новых случаев заражения COVID-19 с 31 мая – 2 629

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В Москве выявили минимальное количество новых случаев заражения COVID-19 с 31 мая – 2 629
анализ крови, pixabay.com

Утром в понедельник, 26 июля, стало известно, что в Москве количество зараженных коронавирусом возросло за сутки на 2 629. В оперативном штабе отметили, что это минимальный показатель с 31 мая.

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в последний день мая в Москве были выявлены 2 614 случаев заражения.

В столице России за прошедшие сутки доставили в больницы 840 человек с подтвержденным COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 537 пациентов. Выздоровели 4 580 москвичей, скончался 101 пациент.

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