В Москве выявили минимальное количество новых случаев заражения COVID-19 с 31 мая – 2 629
26 июля 2021, 13:01
Утром в понедельник, 26 июля, стало известно, что в Москве количество зараженных коронавирусом возросло за сутки на 2 629. В оперативном штабе отметили, что это минимальный показатель с 31 мая.
Согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в последний день мая в Москве были выявлены 2 614 случаев заражения.
В столице России за прошедшие сутки доставили в больницы 840 человек с подтвержденным COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 537 пациентов. Выздоровели 4 580 москвичей, скончался 101 пациент.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.