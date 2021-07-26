В России зарегистрировали 23 239 новых случаев заражения COVID-19

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26 июля 2021, 11:26

анализ крови, Serhii Hudak/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник, 26 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 137 (9,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 149 780 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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