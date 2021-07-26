Аргументы Недели Общество 13+

В России зарегистрировали 23 239 новых случаев заражения COVID-19

, 11:26

В России зарегистрировали 23 239 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, Serhii Hudak/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник, 26 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 137 (9,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 149 780 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Киев после запуска "Северного потока — 2" должен начать разрабатывать собственные ресурсы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью