В России за сутки скончались 727 пациентов с коронавирусом

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26 июля 2021, 11:31

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 727 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 101 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Москве, 70 – в Санкт-Петербурге, 29 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа в России стали 154 601 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 23 239 случаев заражения COVID-19.

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