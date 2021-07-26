Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки скончались 727 пациентов с коронавирусом

, 11:31

В России за сутки скончались 727 пациентов с коронавирусом
скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 727 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 101 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Москве, 70 – в Санкт-Петербурге, 29 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа в России стали 154 601 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 23 239 случаев заражения COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Киев после запуска "Северного потока — 2" должен начать разрабатывать собственные ресурсы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью