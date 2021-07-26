В Совфеде не поддержали идею замены завтраков в школах на денежные сертификаты

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26 июля 2021, 10:44

школьная столовая, Elena Sikorskaya/Global Look Press

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский оценил идею разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты.

Лилия Гумерова отметила, что было сделано многое для того, чтобы все российские школьники были обеспечены бесплатным горячим питанием. Сенатор выразила мнение, что не следует заменять завтраки на продуктовые наборы или денежные компенсации. В беседе с RT Гумерова подчеркнула, что необходимо совершенствовать меню и доводить школьные столовые до правильных стандартов технологического оборудования.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в свою очередь отметил, что предложение может быть рассмотрено лишь в тех случаях, если речь идет о медицинских показаниях для отказа ребенка от питания.

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