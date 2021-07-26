Голикова заявила, что пандемия COVID-19 указала на проблему трудоустройства молодежи

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в условиях пандемии коронавируса нового типа была выявлена проблема безработицы среди молодежи и отсутствия образования и профподготовки у молодых соискателей.
Татьяна Голикова отметила, что в период пандемии многие россияне остались без работы. Эта ситуация обнажила "болевые точки" рынка труда и указала властям на ряд проблем, связанных с трудоустройством молодежи, наличием на рынке труда юных соискателей, которые не имеют никакого образования, вследствие чего вынуждены получать либо минимальное пособие по безработице, либо заниматься вспомогательной деятельностью.
Вице-премьер, однако, обратила внимание на то, что среди молодых людей в последние годы фиксируется рост заинтересованности в среднем профессиональном образовании.
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