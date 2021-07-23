Мэр Ялты просит Аксёнова разрешить работать ресторанам и клубам после 23-х часов

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2021, 17:15 Источник: Аргументы недели-Крым

Мэр города готова «зуб дать» Сергею АКСЕНОВУ, что никаких нарушений при этом не допустит.

Мэр города готова «зуб дать» Сергею АКСЕНОВУ, что никаких нарушений при этом не допустит.

Янина ПАВЛЕНКО рассказала, что к ней с челобитной пришел местный общественный бизнес-омбудсмен в которой он попросил разрешить увеселительным заведениям работать после 23:00. Напомним – запретил работу в ночное время глава Крыма, считая, что таким образом можно будет снизить распространение коронавирусной эпидемии.

«Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей», - сообщила о своем резюме ПАВЛЕНКО. По ее заверениям, она намерена просить Сергея АКСЕНОВА о снятии ограничения на работу в ночное время. При этом мэр утверждает, что все точки будут соблюдать санитарные меры – ей это гарантировал омбудсмен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости