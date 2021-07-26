Синоптик Синенков предупредил, что в понедельник в Москве воздух прогреется до +27 градусов

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2021, 09:12 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в рамках разговора с журналистами в понедельник, 26 июля, рассказал, какую погоду следует ожидать сегодня днем москвичам и гостям города.

По словам Александра Синенкова, в первый день новой недели в Москве будет переменная облачность без осадков. Столбики термометров в столице поднимутся до плюс 27 градусов, а в Подмосковье – до плюс 28 градусов. Ветер в столичном регионе будет западный, его скорость составит до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник существенно не изменится и достигнет 753 миллиметров ртутного столба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости