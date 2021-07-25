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Власти Сочи сообщили об открытии всех пляжей курорта для купания

, 15:35 Источник: РИА Новости

Власти Сочи сообщили об открытии всех пляжей курорта для купания
pixabay.com

Жители и гости города Сочи вновь могут купаться на местных пляжах. Этой информацией поделились в пресс-службе городской администрации.

На днях местные власти отметили, что пляжи города пришлось закрыть. Причиной тому стало штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы администрации, все пляжи Сочи вновь открыты для граждан с сегодняшнего утра. Таковых, как сообщается, насчитывается свыше 180.

Подчеркивается, что территорию пляжей освободили от остатков древесины, мусора. Кроме того, в городе наблюдается хорошая погода.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июля в Москве ожидаются ливни, грозы и жаркая погода с температурой воздуха до плюс 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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