Власти Сочи сообщили об открытии всех пляжей курорта для купания

Жители и гости города Сочи вновь могут купаться на местных пляжах. Этой информацией поделились в пресс-службе городской администрации.
На днях местные власти отметили, что пляжи города пришлось закрыть. Причиной тому стало штормовое предупреждение.
По данным пресс-службы администрации, все пляжи Сочи вновь открыты для граждан с сегодняшнего утра. Таковых, как сообщается, насчитывается свыше 180.
Подчеркивается, что территорию пляжей освободили от остатков древесины, мусора. Кроме того, в городе наблюдается хорошая погода.
Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июля в Москве ожидаются ливни, грозы и жаркая погода с температурой воздуха до плюс 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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