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25 июля 2021, 11:32 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Утром в воскресенье, 25 июля, в Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад. Согласно последним данным, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России.

Глава государства поздравил с праздником матросов, старшин, мичманов, офицеров, генералов, адмиралов и ветеранов, а также отметил, что День ВМФ дорог для всего народа.

Владимир Путин уточнил, что этот день знаменует единство поколений защитников морских рубежей Родины. Президент России уточнил, что жители страны любят и чтят флот, по праву гордятся его героической историей. Глава государства также обратил внимание на то, что сегодня у ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны и ее интересов.

"С праздником вас! Да здравствует российский Военно-Морской Флот!" – заключил Владимир Путин.

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