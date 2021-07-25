Президент РФ Владимир Путин на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

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25 июля 2021, 09:14 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин в День ВМФ в 2019 году, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Утром в субботу, 25 июля, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ.

Глава государства на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствует экипажи и поздравляет их с праздником. Известно, что сегодня в параде в Кронштадте принимают участие двенадцать судов и четыре подводные лодки.

Сообщается, что позже сегодня Владимир Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

Напомним, в этом году российскому флоту исполняется 325 лет.

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