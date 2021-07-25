Президент РФ Владимир Путин на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

Утром в субботу, 25 июля, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Глава государства на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствует экипажи и поздравляет их с праздником. Известно, что сегодня в параде в Кронштадте принимают участие двенадцать судов и четыре подводные лодки.
Сообщается, что позже сегодня Владимир Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.
Напомним, в этом году российскому флоту исполняется 325 лет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.