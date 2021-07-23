Путин подписал указ о флаге ВМФ РФ

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23 июля 2021, 18:00

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин изменил конфигурацию некоторых флагов кораблей Военно-морского флота. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Теперь орден (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем его высота должна составлять треть ширины флага. Раньше он размещался в левом верхнем углу флага.

Отмечается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником. Кроме того, в указе сказано, что каждый член экипажа обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать флаг в бою». При этом сбитое полотнище флага должно заменяться на другое, а запасные должны храниться в специально отведённом для этого месте на корабле.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», - уточняется в документе.

Флаг не нужно поднимать на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих.

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