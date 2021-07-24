102-летнего участника Великой Отечественной выписали из больницы после перенесённого КОВИДа

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24 июля 2021, 15:03 Елена Головань, корреспондент

фотографии и видео предоставлены Александром Багаевым

Он выиграл и эту войну! Николай Николаевич Багаев заразился КОВИДом и пролежал в больнице более четырёх недель. Часть из них – в реанимации. С 80%-м поражением лёгких. Вчера, 23 июля, его выписали, и теперь лечение он проходит в домашних условиях. Перенесённое заболевание ветеран вспоминает как ад.

О том, что Николай Багаев заболел, мы узнали от его сына Александра. На протяжении последних двух недель он постоянно держал нас в курсе самочувствия отца. Он периодически присылал видео – вот Николая Николаевича только что выписали из реанимации… вот он, весь в синяках от уколов, уже самостоятельно ест абрикос… Словом, мы всей редакцией держали за нашего ветерана «кулачки». Сегодня нам удалось поговорить с ним.

- Это какой-то непонятный блеск в глазах, искры, а потом темнота и страшная боль – настоящий ад,- рассказывает Николай Николаевич о заболевании. – Сейчас я уже чувствую себя гораздо лучше.

Кстати, это не первое поражение лёгких в жизни Николая Багаева. Во время Великой Отечественной войны он был практически смертельно ранен – пуля пробила шапку, прошла плечо и лёгкое и вышла между четвёртым и пятым позвонком. Тогда, во время войны, не было возможности сразу показать его военному хирургу. Долгое время разведчик был без сознания.

- Я тогда очнулся – смотрю – белый потолок. Поворачиваю голову – и слева и справа – белые стены,- вспоминает Николай Николаевич (даже несмотря на перенесённый КОВИД, у него удивительно светлая память – прим. авт.),- А возле моей кровати сидит совсем молоденькая девочка. Говорит мне, что это она кровь для меня дала. А у меня тогда слёзы потекли. Ведь я мужчина, я должен был воевать, хоть и знал, что каждую минуту могу погибнуть. А ей, этой девочке, за что? Почему она должна жертвовать собой?

Сегодня Николай Багаев искренне благодарит врачей и медсестёр, которые помогли ему справиться с коварным вирусом.

- У нас в Королёве замечательные медики,- говорит он. – И я очень рад, потому что для меня Королёв это вообще очень важный город. Город космонавтов. А я с 1955 года в космических войсках. Помню ещё первые котлованы на Байконуре. При мне запустили первый спутник, при мне полетели и Юрий Гагарин, и Валентина Терешкова, и Алексей Леонов. А ещё я помню высказывание Алексея Архиповича о том, какая же красивая у нас земля. Я был тогда на Байконуре замполитом, поэтому всё это происходило при мне.

Кстати, сейчас ветеран передвигается с помощью специального приспособления, но уже в самое ближайшее время намерен снова научиться ходить без поддержки.

Мы от всей души желаем Николаю Николаевичу скорейшего выздоровления.

Подробнее о судьбе нашего героя можно прочитать здесь

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