В Минобороны РФ сообщили о вылете на Кубу двух российских самолетов с гуманитарной помощью

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24 июля 2021, 15:09

pixabay.com

С российской территории вылетели на Кубу самолеты военно-транспортной авиации в количестве двух единиц. На бортах находится гуманитарная помощь. Этой информацией поделились в российском оборонном ведомстве.

В сообщении Минобороны РФ сказано, что соответствующее поручение поступило от главы российского государства Владимира Путина. На Кубу прибудут самолеты Ан-124 "Руслан". Они поднялись в небо с аэродрома Чкаловский столичного региона.

Отмечается, что на остров российская сторона отправила индивидуальные средства защиты, продовольствие, а также свыше 1 млн медицинских масок. Речь идет о грузе более 88 тонн.

Ранее сообщалось, что в ближайшие семь дней на сирийскую территорию поступит гуманитарный груз из Российской Федерации. Речь идет о более 160 тоннах продовольствия, имущества, лекарств, оборудования. Груз прибудет в Сирию в период с 24 по 29 июля.

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