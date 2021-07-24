Россия в период с 24 по 29 июля передаст Сирии 160 тонн гуманитарной помощи

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24 июля 2021, 09:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В ближайшие семь дней на сирийскую территорию поступит гуманитарный груз из Российской Федерации. Речь идет о более 160 тоннах продовольствия, имущества, лекарств, оборудования.

По информации российского оборонного ведомства, груз прибудет в Сирию в период с 24 по 29 июля. На территории этой страны появится межведомственная делегация России. САР посетят более 230 человек.

Подчеркивается, что гуманитарный груз российская сторона передаст жителям 7 городов и населенных пунктов Сирии. Продовольствие и прочее получат люди в медицинских, образовательных учреждениях, центрах временного размещения беженцев.

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