Россия в период с 24 по 29 июля передаст Сирии 160 тонн гуманитарной помощи

В ближайшие семь дней на сирийскую территорию поступит гуманитарный груз из Российской Федерации. Речь идет о более 160 тоннах продовольствия, имущества, лекарств, оборудования.
По информации российского оборонного ведомства, груз прибудет в Сирию в период с 24 по 29 июля. На территории этой страны появится межведомственная делегация России. САР посетят более 230 человек.
Подчеркивается, что гуманитарный груз российская сторона передаст жителям 7 городов и населенных пунктов Сирии. Продовольствие и прочее получат люди в медицинских, образовательных учреждениях, центрах временного размещения беженцев.
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