У мэра Южно-Сахалинска Надсадина обнаружили COVID-19

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24 июля 2021, 08:42 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали сегодня, 24 июля, в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что градоначальник отправился на дистанционку в связи с тем, что тест на COVID-19 показал положительный результат. Его он сделал планово. Кроме того, сообщается, что у Надсадина нормальное самочувствие. Это связали с вакцинацией от данного заболевания.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас мэр ждет повторные результаты теста. Первый укол от коронавируса Надсадину сделали 26 июня.

Ранее сообщалось, что в Минтруде и Роспотребнадзоре уточнили, как отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника. Работодателю необходимо издать приказ об отстранении сотрудника от работы без сохранения зарплаты, который к определенному сроку не предоставил документ о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

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