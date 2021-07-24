В Минтруде и Роспотребнадзоре уточнили, как отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника

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24 июля 2021, 07:44 Источник: Минтруда РФ

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Работодателю необходимо издать приказ об отстранении сотрудника от работы без сохранения зарплаты, который к определенному сроку не предоставил документ о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах дали в пятницу, 23 июля, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).



"Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины",- говорится в рекомендациях ведомств. Это касается работников, у которых нет медицинских противопоказаний для прививки.

Работодатель также может перевести сотрудников, у которых есть медотвод от прививки, на удаленную работу, если они могут исполнять свои обязанности дистанционно, предложив такой вариант сотруднику.

Минтруд и Роспотребнадзор также порекомендовали работодателям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.

Совместные разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных опубликованы на сайте министерства.

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