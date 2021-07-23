В Астраханской области будут заселять в отели только вакцинированных туристов

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23 июля 2021, 16:57

турист, фото: pixels.com

Власти Астраханской области приняли решение ввести ограничения для прибывающих в регион туристов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

«С 26 июля заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что с понедельника в Астраханской области закрываются торговые центры, фуд-корты, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры. Заведениям общепита разрешено работать только на вынос или принимать гостей на летних верандах.

Напомним, что с 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только вакцинированных туристов. Если при заселении путешественник предоставит отрицательный ПЦР-тест, то он обязан в течение трёх дней обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса, иначе ему будет грозить штраф до 30 тыс. руб.

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