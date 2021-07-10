Власти Краснодарского края будут взымать штрафы с отказавшихся делать прививку против COVID-19 туристов

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10 июля 2021, 07:35

море, фото: pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дополнил список ограничений, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

В администрации Краснодарского края напомнили, что с 1 июля для заселения в гостинице туристам потребуется медицинский документ о перенесённом коронавирусе не более 6 месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до заселения, сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

При этом с 1 августа всех путешественников в местах размещения будут принимать с медицинским документом о перенесенной не более 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией, сертификатом о вакцинации или справкой о прохождении первого этапа вакцинации, а также с отрицательным ПЦР-тестом, но с добровольным согласием сделать прививку на территории региона в течение трех дней, или справкой о медицинском отводе.

Отмечается, что отказавшемуся от вакцинации человеку может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Детям от 15 до 18 лет в любом случае необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ о перенесённом коронавирусе не более 6 месяцев назад.

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