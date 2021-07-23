Собянин сообщил, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом

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23 июля 2021, 15:53

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в городе. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что пятую неделю число выявленных случаев коронавируса уменьшается. Градоначальник выразил надежду, что дальше ситуация будет только улучшаться.

«Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», - пояснил мэр.

Глава столицы добавил, что привитые люди болеют гораздо реже. По его словам, у них заболеваемость проявляется не так тяжело.

«Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 23 811. При этом в Москве зафиксировано 3 425 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 107 пациентов.

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