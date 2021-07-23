В Якутии выявлен штамм COVID-19 «гамма»

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23 июля 2021, 14:07 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Якутии обнаружили "бразильский" (гамма) вариант коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил в пятницу, 23 июля, источник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, официальная информация об обнаружении "гамма" варианта COVID-19 будет оглашена в понедельник.

Ранее сообщалось, что в России были зарегистрированы случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса нового типа, но они являлись единичными. Отмечалось, что данный вариант заболевания известен относительно давно – впервые его выявили в Бразилии в ноябре прошлого года. В классификации ВОЗ штамм "гамма" относится к вариантам, которые вызывают обеспокоенность.

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