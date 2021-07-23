Аномально жаркое лето: что с погодой

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2021, 13:08 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

С самого начала лета Москва плавится от жары. В то же время на Урале и в Сибири – засуха, а Якутия горит. Кажется, что природа сошла с ума, люди в прямом смысле умирают от жары и закономерно опасаются: что ждет нас дальше и будет ли еще хуже? «Аргументы недели» разобрались в том, какие могут быть последствия, было ли такое раньше, а также почему вообще погода стала такой экстремальной.

Первый месяц этого лета превысил абсолютный рекорд июньской жары 1901 года, когда температура достигла +34,7°C, и стал самым жарким в истории, начиная с 1879 года. В 2021 температура зашкаливала за +30°C уже в мае, а в следующем месяце достигла рекордных +34,8°C. Как следствие: в России снова горят леса, а отдельные регионы губит засуха. Многие уверены, что грядет катастрофа, связанная с глобальным потеплением и только, но… погода играла с нами злую шутку во все времена.



«Засухи, пожары, голод, и неурожаи из-за жары на территории России, как и в других странах, случались всегда, – говорит историк и аспирант РАНХиГС при Президенте РФ Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – Известный исследователь Лешков высчитал, что с начала XI до конца XVI века, на территории России на каждое столетие из-за засухи приходилось по 8 неурожаев, которые повторялись через каждые 13 лет. К примеру, как указывает «Летописец Переяславля Суздальского», 1214 год запомнился людям засухой, которая привела к великому голоду в Северо-Восточной Руси. Гибли посевы. Бушевали пожары. Только в Новгороде сгорело 4300 дворов».



К фатальным последствиям аномальная жара приводила и в последние несколько столетий. Больше всего страдали районы, меньше всего развитые экономически.



«Голоду 1891-1892 годов, ставшему одним из самых страшных в России, также стала причиной, в частности, аномальная жара, – уверен автор многочисленных исследовательских работ по истории Александр ЩИПОВ. – В 1891 был сильный неурожай, запасы зерновых в системе государственной продовольственной помощи, предназначенной для устранения таких кризисов, практически отсутствовали. Цены на продукты питания выросли повсюду, в то время как спрос и цены на рабочую силу для фермеров в условиях неурожая упали. Таким образом, значительная часть населения не имела ни зерна текущего урожая, ни запасов прежних культур, которые позволили бы им дожить до следующего урожая, ни возможности найти работу и жить на заработную плату. В результате возникла реальная опасность массового голода и развала сельского хозяйства».



Похожего сценария нам стоит опасаться и сейчас. И если не голода, но экономической нестабильности точно. Само изменение климата, как и вызываемые им изменения окружающей среды, затрагивают различные сферы человеческой деятельности и экономику в первую очередь, что мы уже увидели в ретроспективе. Так каких последствий нам ждать здесь и сейчас?



«Из-за засухи уменьшается площадь лесов, производство сельскохозяйственных культур, количество дичи, которая просто-напросто сгорает, воды в реках становится меньше, – говорит экономист, МВА и трейдер Евгений ВАСЕЕВ. – Более высокими становятся затраты на производство продуктов питания, а более низким уровни производства энергии на гидроэлектростанциях. Прекращение подачи воды в муниципальные хозяйства, проблемы с водоснабжением для энергетического сектора и технологических процессов в металлургии, горнодобывающей промышленности, химии, бумажной промышленности, деревообработки, пищевая промышленность и дальше по списку – все это просто влетит в копеечку для мирового хозяйства».



И что нам делать? Ждать, когда грянет кризис? Почему вообще так жарко?



По одной из теорий новый тепловой рекорд связан с парниковым эффектом, который является одной из причин дестабилизации природных систем: он возникает из-за сжигания добытых газа, нефти и угля. Но это, по мнению многих экспертов, не единственная причина.



«Аномальная жара периодически наступает в разных уголках планеты и зависит от многих факторов, – говорит эксперт по экологическим и экономическим проблемам Консалтингового научного центра Ирина ЗЕЗЮКОВА. – Одним из них является угол наклона оси вращения Земли, который в норме должен быть от 22,1 до 24,5 °C. В годы аномальной жары он максимален, или даже превышает эти цифры до 36 °C. Сейчас угол наклона оси Земли равен 23, 44 °C, что говорит о жарком лете и холодной зиме. Также, если раньше аномальные всплески роста температуры случались раз в 100 лет, то под влиянием еще и климатических изменений, количество всплесков резко возрастет по частоте, а это значит, что такие аномалии будут повторяться каждые 2-5 лет».



Эксперт помимо прочего отмечает, что смещение северного магнитного полюса в сторону России из арктической Канады, приведет к изменению климатических зон и климатической миграции населения из-за таяния части льдов и наводнений в европейской части Евразии. По мнению Ирины Зезюковой, именно это станет проблемой 2030-2050 годов. Сегодня же, в условиях периодических наплывов жары, следует разработать мероприятия по снижению числа пострадавших в жаркую погоду.



По расчетам ученых, жара повышает риск смерти при наличии заболеваний на 37%. В 2010 году от жары за 120 дней пострадало 55 тысяч человек.



«В условиях аномальной жары необходимо принимать соответствующие меры, – говорит Зезюкова. – Это могут быть рекомендации предприятиям по сокращению нахождения людей на открытых пространствах, обеспечение более продолжительного отдыха, питьевой водой и также полная отмена проведения работ в условиях жары. При высокой температуре, более 40-45 градусов, показано объявление полного локдауна населению в целях сохранения здоровья и снижения смертности».



Если же вы хотите обезопасить себя сами и узнать о потенциальных воздействиях погодных опасностей – способ тоже есть. Для решения подобных глобальных проблем человечество уже давно использует различные IT-технологии. На сегодняшний день самой популярной сетью аналитики на планете является «Meteoalarm» – в нее входят системы Евросоюза и многих других стран.



«Это платформа отображает предупреждения от национальных метеорологических служб для широкой публики, без использования специальных терминов и объясняет потенциальное воздействие неминуемых опасностей простым языком и с помощью цветовой кодировки, – говорит IT-специалист Дмитрий ПРОСЯНИК. – Она действует почти во всех странах на планете. Кроме того, метеорологи регулярно оповещают население об изменениях погоды с помощью различных смс, которые приходят каждому жителю, в частности в РФ. Также в 2019 году компания IBM запустила новый суперкомпьютер – GRAF – Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System. Который поставляет данные для управления виртуальной моделью глобальной погоды. Источниками информации для компьютера станут не только метеорадары, зонды и спутники, но даже сенсоры на борту авиалайнеров и смартфоны по всему миру. Компьютер детализирует обстановку для местностей размером 3-4 км вместо 10-12 км, а прогноз будет поступать ежечасно вместо 6-12 часов (как это происходит сейчас). Кстати, приложение с прогнозами GRAF — The Weather Channel — можно скачать на смартфон».



И если с этим разобрались, то что может сделать человечество, чтобы помочь? В мире вопрос изменения климат решается контролем за содержанием в атмосфере СО2. 150 станций по всему миру измеряют концентрацию атмосферного диоксида углерода. Вот только его количество растет не только в атмосфере. 1/4 из 36 млрд тонн углеродосодержащих выбросов в мире уходит в океан, и столько же в биосферу земли. Снизить же перегрев планеты помогут новые технологии, приносящие наименьший вред экологии.



Именно поэтому ключевой повесткой в мире и становится переход к более экологичным источникам энергии и снижение выбросов парниковых газов. По мнению многих ученых, это поможет остановить глобальное потепление, вот только наше поколение все эти изменения застанет вряд ли. Тем не менее на следующих поколениях снижение нашего влияния на экологию (и климат в частности) точно скажется. Поэтому и так важно делать что-то для будущего уже сейчас.

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