Лавров переадресовал в оперативный штаб вопрос об открытии границ

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23 июля 2021, 12:39 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации в пятницу переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб. По словам дипломата, это зависит не от внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров, отвечая на вопрос, когда откроются границы, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавируса нового типа, подчеркнул, что это зависит не от него и не от Министерства иностранных дел в целом.

"Это такая ответственная история, такое ответственное решение, которое должны принимать специалисты", – заявил глава МИД. Дипломат напомнил, что в России есть оперативный штаб под руководством зампреда правительства Татьяны Голиковой, эксперты которого и занимаются анализом ситуации с COVID-19.

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