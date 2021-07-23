Лавров переадресовал в оперативный штаб вопрос об открытии границ

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации в пятницу переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб. По словам дипломата, это зависит не от внешнеполитического ведомства.
Сергей Лавров, отвечая на вопрос, когда откроются границы, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавируса нового типа, подчеркнул, что это зависит не от него и не от Министерства иностранных дел в целом.
"Это такая ответственная история, такое ответственное решение, которое должны принимать специалисты", – заявил глава МИД. Дипломат напомнил, что в России есть оперативный штаб под руководством зампреда правительства Татьяны Голиковой, эксперты которого и занимаются анализом ситуации с COVID-19.
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