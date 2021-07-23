За сутки в России скончались 795 человек с COVID-19
23 июля 2021, 11:34
За сутки в России скончались 795 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 107 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 68, в Иркутской области – 35. В общей сложности жертвами COVID-19 в России с начала пандемии стали 152 296 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 23 811.
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