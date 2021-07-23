В Челябинске не хватает продавцов

О дефиците работников сообщает сайт Полит74 со ссылкой на сервис hh.ru. Аналитики сообщили, что Челябинская область находится на девятом месте по количеству вакансии в сфере розничной торговли. На данный момент сотрудники данного рода могут найти для себя 23 400 вакансий.
Львиная доля из них, а именно треть – для продавцов. На одну вакансию сегодня приходится лишь 1,8 резюме, что говорит о нехватке кадров. Также нужны директора магазинов, кладовщики, водители, администраторы и сборщики заказов.
Зарплата для работника розничной торговли сегодня в Челябинской области установилась на средней отметке 34,3 тысячи рублей. Больше всего могут заработать программисты – до 108 тысяч. А вот обычному кассиру предлагают лишь 23,9 тысяч в месяц.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.