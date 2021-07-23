В Челябинске не хватает продавцов

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23 июля 2021, 11:07 Анна Семенова

Продавцы сегодня на вес золота из-за невысоких зарплат. фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На одну вакансию приходится всего 1,8 резюме

О дефиците работников сообщает сайт Полит74 со ссылкой на сервис hh.ru. Аналитики сообщили, что Челябинская область находится на девятом месте по количеству вакансии в сфере розничной торговли. На данный момент сотрудники данного рода могут найти для себя 23 400 вакансий.

Львиная доля из них, а именно треть – для продавцов. На одну вакансию сегодня приходится лишь 1,8 резюме, что говорит о нехватке кадров. Также нужны директора магазинов, кладовщики, водители, администраторы и сборщики заказов.

Зарплата для работника розничной торговли сегодня в Челябинской области установилась на средней отметке 34,3 тысячи рублей. Больше всего могут заработать программисты – до 108 тысяч. А вот обычному кассиру предлагают лишь 23,9 тысяч в месяц.

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