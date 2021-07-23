На Камчатке постановили провести обязательную вакцинацию среди работников ряда отраслей

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23 июля 2021, 10:31 Источник: Роспотребнадзор

прививка, pixabay.com

Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию против коронавируса нового типа для работников ряда отраслей. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 23 июля, в Роспотребнадзоре края.

Согласно последним данным, главный государственный санитарный врач по Камчатскому краю Яна Господарик постановила сделать прививку работникам сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, сотрудникам клиентских подразделений финорганизаций и почты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вакцинацию в регионе необходимо пройти работникам транспорта, такси, сферы ЖКХ, торговли, общественного питания, сотрудникам салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, бассейнов, фитнес-клубов, детских игровых комнат, лагерей и развлекательных центров.

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