Мурашко заявил, что все российские вакцины можно использовать для ревакцинации от COVID-19

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23 июля 2021, 09:56 Источник: ТАСС

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 23 июля, заявил, что все вакцины против коронавируса нового типа, созданные в России, можно использовать для повторной прививки.

Информацию о том, что все российские препараты можно применять для повторной вакцинации Михаил Мурашко предоставил в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", которая была организована обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с журналистами выразил мнение, что каждые полгода в течение всей жизни россиян не следует ревакцинировать от COVID-19. По мнению эксперта, однако, гражданам страны следует как можно скорее привиться от этого заболевания, поскольку коронавирус может адаптироваться к препаратам.

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