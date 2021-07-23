Мурашко заявил, что все российские вакцины можно использовать для ревакцинации от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 23 июля, заявил, что все вакцины против коронавируса нового типа, созданные в России, можно использовать для повторной прививки.
Информацию о том, что все российские препараты можно применять для повторной вакцинации Михаил Мурашко предоставил в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", которая была организована обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.
Напомним, ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с журналистами выразил мнение, что каждые полгода в течение всей жизни россиян не следует ревакцинировать от COVID-19. По мнению эксперта, однако, гражданам страны следует как можно скорее привиться от этого заболевания, поскольку коронавирус может адаптироваться к препаратам.
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