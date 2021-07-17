Иммунолог Крючков заявил, что вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь не нужно

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17 июля 2021, 17:22

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что каждые 6 месяцев в течение всей жизни российских граждан ревакцинировать от COVID-19 не стоит. Он отметил, что россиянам нужно поскорее привиться от этого заболевания, ведь коронавирус может адаптироваться к препаратам.

По словам специалиста, ревакцинация допустима лишь в период пандемии, но она не будет вечно наблюдаться в мире. Крючков подчеркнул, что при правильных мерах эпидемия подойдет к концу к лету будущего года. России придется только не допустить завоза COVID-19 из стран, в которых сложная ситуация с заболеваемостью, сообщает MK.

Иммунолог отметил, что при сохранении текущих темпов вакцинации и ревакцинации РФ потребуется не более 7-8 месяцев. Он добавил, что ситуация касательно вспышек прояснится к началу следующей весны.

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