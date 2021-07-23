Синоптик Синенков предупредил москвичей о дожде в пятницу

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23 июля 2021, 09:12 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в рамках разговора с журналистами заявил, что в пятницу, 23 июля, в Москве ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди.

Согласно последней информации метеоролога, в последний день рабочей недели в столице России будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, а в Подмосковье – до плюс 24 градусов.

Ветер в городе сегодня будет западным и северо-западным, порывистым.

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