Синоптик Синенков предупредил москвичей о дожде в пятницу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в рамках разговора с журналистами заявил, что в пятницу, 23 июля, в Москве ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди.
Согласно последней информации метеоролога, в последний день рабочей недели в столице России будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, а в Подмосковье – до плюс 24 градусов.
Ветер в городе сегодня будет западным и северо-западным, порывистым.
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