Суровая июльская жара отступает из европейской части России

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22 июля 2021, 23:21 Александр Крохмаль, Журналист

По словам синоптиков, жара идёт на убыль, и уже скоро по всей территории страны установится нормальная и даже приятная для людей погода. Конечно, в конце июля нам ещё обещают небольшое потепление, но оно долго не продлится, к великому счастью для всех россиян. Жара оставила неизгладимый след на истории нашей страны. Она едва не повторила ужасные события 2010 года, когда повсюду бушевали лесные пожары, а по городам и селениям распространялась удушающая гарь.

В этот раз обошлось без смогов, задымлений и угарного газа, но всё же до глобальной трагедии оставалось недолго. Температура воздуха зашкаливала за 35 градусов по Цельсию всю прошлую неделю, а на солнце она и вовсе поднималась до +50 и выше. Без кондиционера нормальное существование было попросту невозможным. Люди, лишённые определённых функций по борьбе с жарой, были вынуждены постоянно обливаться водой и натирать её виски. Особенно плохо жара подействовала на стариков и пенсионеров. Большое количество людей были вынуждены обратиться за медицинской помощью. К тому же на фоне сурового зноя ухудшилось положение коронавирусных больных. Дышать при «ковидной» инфекции и без того тяжело, а при наличии жары – это становится едва ли не смертельным испытанием.

Но всё же аномальное тепло уходит, и синоптики надеются, что подобное уже никогда не повторится снова. Однако при этом из-за вторжения фронтального раздела в Россию придёт резкое похолодание. Большое количество воздушных масс идёт к нам со стороны Северной Атлантики. Поэтому в средней полосе России будет наблюдаться более прохладная погода (днём до +20-22 градусов). В северных широтах нашей страны может прийти настоящий сентябрь (+12-15 градусов по Цельсию), а в районе Кольского полуострова возможны снегопады. Всё это будет продолжаться, как минимум, до конца июля. В дальнейшем возможны определённые изменения, но пока что метеорологи о них не заявляют.

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