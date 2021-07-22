В России число заразившихся коронавирусом выросло на 24 471

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22 июля 2021, 11:57

медик, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 6 054 711 человек. Темп прироста по стране равен 0,41%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 471 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2417 (9,9%) без клинических проявлений … выявлено 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 660 человек»,- пояснили в ведомстве в четверг, 22 июля.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4287, Санкт-Петербурге – 1943, Московской области – 1835, Нижегородской области – 534 и Красноярском крае – 506.

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