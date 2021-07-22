Биолог Харитонов сообщил, что «дельта-штамм» коронавируса опаснее всего для пожилых пациентов

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22 июля 2021, 08:39 Источник: РИА Новости

медики, фото: pixels.com

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, опасен ли «дельта-штамм» новой коронавирусной инфекции для переболевших или сделавших прививку людей.

«Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели», - пояснил он.

При этом Харитонов добавил, что пожилые пациенты или люди с «отягчающими какими-то заболеваниями», которые не имеют иммунитета, погибают от этого штамма гораздо чаще, поскольку он «доходит до них быстрее и в большем количестве заражает».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространенность «дельта-штамма» коронавируса на территории России составляет около 70 процентов.

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