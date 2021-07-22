Forbes: новый российский стелс-истребитель Checkmate «может оказаться птицей высокого полета»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 12:02

Презентация истребителя Checkmate, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Новый российский стелс-истребитель Checkmate, представленный в рамках салона МАКС-2021, «может оказаться птицей высокого полета». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

Издание Forbes обратило внимание на то, что у Checkmate «действительно большое крыло». Это означает, вероятно, что самолет предназначен для использования на больших высотах.

В Forbes констатировали, что большое крыло увеличивает вертикальную тягу и позволяет боевой машине подниматься выше аналогичной конструкции с крылом меньшего размера.

В процитированном материале приведены слова авиаэксперта Тома Купера, который предположил, что потолок нового истребителя РФ может составить от двенадцати до восемнадцати километров, «если не больше».

Как пишет американское издание, Checkmate «может оказаться птицей высокого полета».

Ранее в четверг сообщалось, что военный аналитик Алексей Леонков высказал прогноз, по которому армия России устроит британским ВВС «что-то пострашнее Перл-Харбора», если они «захотят сунуться» в Калининград.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости