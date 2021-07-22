Вильфанд предупредил москвичей о 30-градусной жаре с 27 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 30-градусная жара вернется в Московский регион с 27 июля. По его словам, до конца текущей недели жителей города ожидает «комфортная погода», преимущественно без осадков.
«Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник - даже уже 25-30 градусов. В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода», - пояснил он.
Вильфанд уточнил, что до конца текущей недели температурный фон днем сохранится в диапазоне 22-24 градуса тепла, ночью - 10-12 градусов. Метеоролог добавил, что 32-33 градуса в ближайшее время не прогнозируется.
Ранее Вильфанд обещалсущественное понижение температуры воздуха с 22 июля в Москве.
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