Вильфанд предупредил москвичей о 30-градусной жаре с 27 июля

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22 июля 2021, 08:59 Источник: ТАСС

Москва, фото: Веленгурин Владимир/ globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 30-градусная жара вернется в Московский регион с 27 июля. По его словам, до конца текущей недели жителей города ожидает «комфортная погода», преимущественно без осадков.

«Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник - даже уже 25-30 градусов. В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода», - пояснил он.

Вильфанд уточнил, что до конца текущей недели температурный фон днем сохранится в диапазоне 22-24 градуса тепла, ночью - 10-12 градусов. Метеоролог добавил, что 32-33 градуса в ближайшее время не прогнозируется.

Ранее Вильфанд обещал существенное понижение температуры воздуха с 22 июля в Москве.

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