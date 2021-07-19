Метеоролог Вильфанд заявил, что 22 июля в Москве ожидается сильное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 22 июля, на территории Москвы произойдет существенное понижение температуры воздуха – примерно до плюс 20 градусов.
Роман Вильфанд отметил, что понижение температуры в столичном регионе будет постепенным, однако в четверг это будет ощущаться особенно, поскольку северные ветры станут ярко выраженными, а столбики термометров достигнут от плюс 20 до плюс 24 градусов.
Синоптик уточнил, что воздух в столице к четвергу станет нормальным, "человеческим".
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