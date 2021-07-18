Тишковец предупредил москвичей о ливнях с грозой и градом с понедельника

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18 июля 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, период затяжной жары, когда температура превышала отметку в 30 градусов, заканчивается.

«Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном»,- сообщил он.

Тишковец пояснил, что он принесет с собой «башенки» грозовых облаков, молниеносные разряды с интенсивными залповыми ливнями, «мозаичным градом» диаметром от 1 до 3 см и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих от 15 до 20 м/с. Он добавил, что наиболее сложные метеоусловия прогнозируются 19 июля в период с 09.00 до 21.00. Однако в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до +30 градусов, но в дневные часы температура снизится до +25-27, отметил эксперт.

«Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло "макушки" лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится»,- уточнил метеоролог.

Он поделился, что в среду и четверг в Московском регионе «кое-где брызнут небольшие дожди», днем будет +21-26 и +19-24, соответственно. При этом в пятницу и выходные дни в столице будут «погожие и очень комфортные».

Ранее Тишковец заявил, что 18 июля прогнозируется «последний аккорд такой 30-градусной жары».

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