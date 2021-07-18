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Тишковец: 18 июля в Москве прогнозируется «последний аккорд такой 30-градусной жары»

, 10:29 Источник: РИА Новости

Тишковец: 18 июля в Москве прогнозируется «последний аккорд такой 30-градусной жары»
Ivan Makeev/Global Look Press

Сегодня, 18 июля, в российской столице будет наблюдаться сухая, солнечная погода. Осадков не ожидается. Этой информацией поделился с жителями Москвы ведущий сотрудник “Фобоса” Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что “температурный фон на 8 градусов превысит норму”. В городе будет переменная облачность. Воздух прогреется максимум до 33 градусов. Если говорить о столичном регионе, то температура воздуха составит 27-32 градуса выше нуля.

По словам синоптика, 18 июля прогнозируется “последний аккорд такой 30-градусной жары”. Скорость юго-западного ветра составит 2-7 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 742 мм ртутного столба.

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