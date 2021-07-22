Экс-возлюбленная задержанного главы ГИБДД Ставрополья Сафонова ждет от него третьего ребенка и хочет вернуться в особняк

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22 июля 2021, 07:41

суд, фото: pixels.com

Подозреваемый по делу о взятках в особо крупном размере начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов заявил, что особняк, снятый на видео сотрудниками СК РФ, принадлежит его «гражданской жене». Задержанный подтвердил, что жил в этом доме, но к строительству не имеет отношения.

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено»,- цитирует его слова РИА Новости на суде.

Сафонов добавил, что не стал бы воплощать в жизнь некоторые моменты в интерьере.

При этом его «гражданская супруга» Елена Псел рассказала Телеграм-каналу «Life Shot», что беременна от полицейского третьим ребенком. Она намерена вернуться в особняк, чтобы жить там и воспитывать совместных детей - 10-летнего мальчика и годовалую девочку. Женщина хочет добиться возвращения изъятого из дома имущества и денег.

Отмечается, что после рождения первенца пара рассталась. Кроме того, по некоторым данным, Сафонов не принимал активного участия в жизни детей. Начальник ставропольского ГИБДД «иногда приходил в гости, покупал игрушки и предметы первой необходимости».

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