СК РФ показал особняк задержанного за взятку в особо крупном размере начальника ставропольского ГИБДД Сафонова

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20 июля 2021, 16:11

фото: сайт МВД РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

На кадрах можно увидеть территорию особняка, в котором проживал Сафонов, на парковке находятся две престижные иномарки, мебель в комнатах отделана позолотой, найдены крупные суммы денег.

По версии следствия, сотрудник полиции возглавлял ставропольскую преступную группировку, члены которой несколько лет за деньги выдавали пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло им возить грузы с нарушением законодательства. Участники сделки получили за свои услуги более 19 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что, помимо Сафонова, задержаны шесть участников ОПГ, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Начальнику регионального ведомства грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки - более 1,3 миллиарда рублей.

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