Упразднены обязательные штампы в паспорте о браке и детях

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21 июля 2021, 18:18 Источник: Официальный портал правовой информации

паспорт гражданина РФ, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при получении нового паспорта россияне самостоятельно будут принимать решение, ставить ли в документ печати о браке, разводе и наличии детей.

Согласно тексту постановления, обязательными остались лишь отметки о прописке и отношении к воинской обязанности.

В документе подчеркивается, что дополнительно в новом паспорте можно будет указать информацию о группе крови, резус-факторе, а также внести идентификационный номер налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что в России до 90 дней продлили срок получения нового паспорта при достижении человеком возраста 20 и 45 лет.

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