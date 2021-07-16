Сенатор Рязанский поддержал продление срока действия подлежащих замене паспортов

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16 июля 2021, 16:02

паспорт гражданина РФ, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский днем в пятницу, 16 июля, поддержал продление срока действия подлежащих замене паспортов.

Ранее сообщалось, что срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданином Российской Федерации возраста 20 и 45 лет, было решено продлить до 90 дней.

Валерий Рязанский в разговоре с RT выразил мнение, что данное нововведение станет удобным для людей, поскольку им не придется "лихорадочно бежать записываться на прием", делать фотографию, собирать необходимые документы и справки.

Сенатор обратил внимание на то, что для подростков остаются более строгие правила – они обязаны в течение 30 дней после 14-летия получить паспорт.

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