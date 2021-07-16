Мишустин продлил срок действия паспортов, подлежащих замене, до 90 дней

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16 июля 2021, 10:59

паспорт, фото: NGYNA/ globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия паспортов, подлежащих замене. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней»,- говорится в документе.

Отмечается, что, согласно российскому законодательству, когда человеку исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо поменять паспорт, поскольку удостоверение личности автоматически становится недействительным.

Кроме того, Мишустин продлил срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет, вместо 30 до 90 дней.

Напомним, что на оформление нового паспорта уходит от 10 до 30 дней. В этот период человеку выдают временное удостоверение личности, но оно действует не во всех организациях, в том числе в банке. Теперь документ будет оставаться действительным до дня оформления нового паспорта в течение 90 дней.

При этом с 1 июля 2022 года срок оформления удостоверения личности будет составлять не более 5 рабочих дней.

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