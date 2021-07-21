Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации в России

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21 июля 2021, 17:19 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в среду, 21 июля, заявил, что темпы вакцинации в стране необходимо повысить. По словам главы государства, важно убеждать людей в необходимости прививки против COVID-19.

Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в режиме видеоконференции заявил, что главной задачей российских властей является повышение темпов вакцинации.

Президент РФ подчеркнул, что важно подробно и квалифицированно разъяснять жителям страны сложные вопросы, возникающие по поводу вакцинации против коронавирусной инфекции.

Глава государства обратил внимание на то, что большинство россиян понимают – прививку необходимо сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких.

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