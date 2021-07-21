Вирусолог Тимаков заявил, что весенний рост заболеваемости коронавирусом в РФ при условии вакцинации будет незаметным

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил в среду, 21 июля, что возможный рост заболеваемости COVID-19 в РФ весной следующего года пройдет незаметно, если к нему подготовиться за счет вакцинации граждан.
Евгений Тимаков заявил, что когда начнется весенний сезон, благоприятный для распространения коронавируса нового типа, и в случае возникновения новой мутации, стартует новая волна пандемии. Если к этому периоду подготовиться заранее посредством вакцинации, то четвертая волна в России пройдет незаметно.
Вирусолог добавил, что весной 2022 года в странах с малым охватом вакцинации коронавирус будет продолжать мутировать.
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