Вирусолог Тимаков заявил, что весенний рост заболеваемости коронавирусом в РФ при условии вакцинации будет незаметным

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21 июля 2021, 15:58 Источник: Первый канал

прививка, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил в среду, 21 июля, что возможный рост заболеваемости COVID-19 в РФ весной следующего года пройдет незаметно, если к нему подготовиться за счет вакцинации граждан.

Евгений Тимаков заявил, что когда начнется весенний сезон, благоприятный для распространения коронавируса нового типа, и в случае возникновения новой мутации, стартует новая волна пандемии. Если к этому периоду подготовиться заранее посредством вакцинации, то четвертая волна в России пройдет незаметно.

Вирусолог добавил, что весной 2022 года в странах с малым охватом вакцинации коронавирус будет продолжать мутировать.

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