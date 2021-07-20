В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму с 21 по 22 июля

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20 июля 2021, 22:33 Источник: Свободная пресса

море, фото: pixels.com

Главное управление МЧС России по республике Крым объявило штормовое предупреждение с 21 по 22 июля. Об этом сообщили во вторник, 20 июля, в пресс-службе ведомства.

В эти дни на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град и ветер со скоростью 20−25 м/с. Туристов и жителей Крыма предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, а также призывают не прятаться от стихии вблизи рекламных щитов и деревьев, поскольку это может нести угрозу жизни и здоровью человека, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива велика вероятность ЧП.

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