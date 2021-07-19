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На трассе Ялта – Севастополь пять человек погибли в массовом ДТП с «Камазом»

, 20:59 Источник: Интерфакс

На трассе Ялта – Севастополь пять человек погибли в массовом ДТП с «Камазом»
дорога, фото: pixels.com

В Крыму на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и «Камаза». Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

«В районе горы Гасфорта произошло ДТП, предварительно, "Камаз" столкнулся с "Москвичом"», - пояснили в ведомстве.

Собеседник добавил, что в «Москвиче» находились супруги и двое их детей – подростки. Все члены семьи погибли. Отмечается, что водитель грузовика тоже скончался от полученных травм. «Камаз» улетел в кювет и перевернулся, до этого зацепив четыре легковушки.

В пресс-службе управления МВД РФ по Севастополю сообщили еще о трех пострадавших.

«По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. Далее грузовик совершает наезд на дорожное металлическое ограждение и съезжает с дороги в лесные насаждения», - добавили в ведомстве. 

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. На месте работают сотрудники полиции.

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