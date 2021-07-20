Глава МВД РФ Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского министерства Щеткина

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского МВД Сергея Щеткина. Данное решение принято во вторник, 20 июля, по результатам спецоперации.
Волк пояснила, что решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России.
Ранее сообщалось о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который управлял местной ОПГ для получения крупной суммы денег. Опубликованы кадры из его особняка.
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