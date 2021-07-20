В России за сутки скончались 784 пациента с COVID-19

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20 июля 2021, 11:43

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 784 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 101 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 98 – в Санкт-Петербурге, 36 – в Иркутской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами пандемии COVID-19 в РФ стали 149 922 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России превысило 6 миллионов.

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